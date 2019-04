Jean-Michel (L'amour est dans le pré) fiancé ! Nouvelle vie avec Éliane

Ils ont publié une petite annonce sur Facebook : "Lily et moi, on recherche une maison. Me joindre via message privé si vous entendez parler de quelque chose merci d'avance", a écrit Jean-Michel, précisant qu'il cherchait en Indre-et-Loire et plus précisément sur la commune d'Azay-le-Rideau.

Les internautes n'ont pas manqué de répondre à l'agriculteur qui a vendu sa ferme en partageant leurs bons plans. De son côté, Éliane a précisé qu'elle souhaitait que le bien soit composé de trois chambres. On apprend également qu'un enfant, celui de la jeune femme, vit avec le couple.

Mariage, emménagement... les amoureux ont des projets plein la tête. Qui sait, ils annonceront peut-être bientôt un heureux événement !