Jean-Michel (L'amour est dans le pré) va mieux : Ce qui l'a aidé à s'en sortir

Depuis sa participation à L'amour est dans le pré (M6) saison 6 en 2011, Jean-Michel Claveau a complètement changé de vie. Après avoir vendu sa ferme à la suite de gros soucis financiers, il est devenu écrivain, ou presque ! Questionné par nos confrères de Télé Loisirs, l'ancien agriculteur fait quelques confidences sur son évolution.

Jean-Michel compte à son actif déjà trois livres ! "Le premier [Le pré est vide, mon coeur aussi, NDLR] s'est très bien vendu, à 10 000 exemplaires ! Et il s'en vend encore ! Pour les deux suivants, je suis malheureusement en procès avec mon éditeur, confie-t-il. J'écris actuellement un autre livre, qui devrait sortir en septembre : ce sera entre l'autobiographie et le roman. J'y parlerai beaucoup de moi, plus que dans le précédent..." Jean-Michel, ambitieux, prépare également un ouvrage pour fin 2019 ou 2020. "Ce sera un roman qui racontera l'histoire d'un enfant dans les années 50", explique-t-il.

Toutefois, le candidat de l'émission de dating de M6 ne vit pas de ses écrits. "Je travaille toujours à côté, confie-t-il. Je suis équipier de collecte – éboueur – depuis un an et demi dans la ville de Chinon. J'alterne : je travaille le matin pendant trois semaines puis une semaine l'après-midi."

Entre son passage dans L'amour est dans le pré et aujourd'hui, Jean-Michel est un homme nouveau. "Je me sens très bien, assure celui qui a songé au suicide. Le fait de ne plus avoir ma ferme, d'écrire, ça m'a vraiment aidé. Aujourd'hui, j'adore ce que je fais." Et ce, même si "au début ne plus travailler à la ferme [lui] manquait". Il se félicite même d'avoir "tout réglé sans passer voir un psy !"