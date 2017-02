Jean-Michel Maire déchaîné dans les Anges 9 : Il clashe les candidats !

Alors que lundi 6 février 2017, NRJ12 a lancé la neuvième saison des Anges, des séquences de la folle aventure de Jean-Michel Maire avec eux à Miami sont diffusées chaque soir dans Touche pas à mon poste sur C8. Eh oui, le chroniqueur de Cyril Hanouna a remplacé Matthieu Delormeau, désigné lors d'un jeu pour rejoindre le tournage durant une journée.

Après être arrivé en scooter des mers et avoir fini dans la piscine, l'ex-reporter de guerre a fait plus ample connaissance avec les candidats de télé-réalité – une Ange n'a d'ailleurs pas hésité à lui dire qu'il faisait plus que son âge –, ainsi qu'avec Fabrice Sopoglian, leur parrain. Déchaîné par les dix heures de vol et le décalage horaire, Jean-Michel Maire a dévoilé tout son talent de sniper.

Vanné par Jonathan, ex-candidat de Secret Story 9, qui lui demande s'il est né dans un sex-shop, JMM rétorque : "C'est là que j'ai rencontré ta mère !" Puis, lorsque Kim demande s'il y a un coffre dans la décapotable où tout le monde s'installe, le chroniqueur, qui reçoit alors le sac de voyage de la bombe sur les genoux, lui lance : "Non, dans les voitures, il n'y en a pas. C'est con, ça ne sert à rien, un coffre." Il lui rend alors vivement son bagage, un geste pas très galant mais franchement drôle.

Le retour des Anges sur NRJ booste les audiences de la chaîne. L'épisode diffusé le 7 février a par exemple réuni 524 000 téléspectateurs, soit 3,6 % de parts de marché. Le show a même connu un pic à 627 000.