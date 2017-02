Jean-Michel Maire dragué par Pierre Palmade ? La réponse cash de l'humoriste

Il y a plusieurs semaines, Jean-Michel Maire avait fait une révélation étonnante au sujet de Pierre Palmade dans Touche pas à mon poste sur C8. Le chroniqueur de Cyril Hanouna avait raconté que l'humoriste qui vient de mettre un terme La Troupe à Palmade l'avait lourdement dragué lorsqu'il était venu pour chez lui l'interviewer.

"Il passait dans le couloir. Il faisait des défilés de mode avec des chapeaux. (...) Je pars pour écrire le papier, il me rejoint et passe la tête au-dessus de l'escalier et me dit : 'Je t'apprécie beaucoup.' Le lendemain, son impresario m'a appelé en me disant que Pierre aimerait bien m'inviter à son spectacle, dans les loges. Je n'y suis pas allé, j'ai senti un peu la fourberie. Le lendemain, l'impresario m'a rappelé pour me dire qu'il m'invitait au restaurant. Je n'y suis toujours pas allé. Il s'est fâché parce que quand il a été invité ici, il ne m'a même pas jeté un regard", a raconté JMM.

Des propos totalement faux selon Pierre Palmade qui a demandé un droit de réponse. Par le biais d'un message vocal qu'il a laissé à Baba, le comédien de 48 ans a déclaré : "Jean-Michel avait l'air de dire que je l'avais dragué en me faisant passer pour une fofolle harceleuse. D'abord, ce n'est pas possible parce que Jean-Michel Maire n'est pas mon genre. Vraiment, il ne me plaît pas. Je ne cours pas en chapeau dans ma maison comme il semble le dire et si je vous ai trouvé assez intéressant au point de vous inviter à dîner avec moi, je vous jure que je ne vous aurais jamais enc**** dans ce restaurant pendant le dîner, mon cher Jean-Michel !"

Une réponse cash, une belle mise au point !

L'émission Touche pas à mon poste diffusée hier a rassemblé 1,65 million de Fanzouzes, soit 6,8% des individus de 4 ans et plus.