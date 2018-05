Jean-Michel Maire en couple : Les révélations de Cyril Hanouna !

Lundi 21 mai 2018, Cyril Hanouna et son équipe de Touche pas à mon poste (C8) entamaient une nouvelle semaine. Ils recevaient le chanteur Vincent Niclo et l'ancienne star de télé-réalité Nabilla Benattia. L'émission a notamment été marquée par l'annonce du retour de la jolie brune et par une révélation de Baba sur la vie amoureuse de Jean-Michel Maire.

L'animateur de 43 ans a en effet confié que son chroniqueur était en couple : "Il est amoureux, Jean-Mi. On en a parlé en loge. Ça y est, il a repris avec une ex. Il est bien calé. Je connais bien la personne, je l'aime beaucoup. Et j'espère que, s'il y a un mariage, je serai témoin." Et d'ajouter qu'il est très heureux pour Jean-Michel Maire et qu'il espère que cela va durer.

Pour l'heure, on ignore encore l'identité de l'heureuse élue. Dans Touche pas à mon poste, le chroniqueur avait évoqué une certaine Farah en février 2015, ainsi qu'une Sandie en juin 2017. On sait aussi qu'il a vécu une idylle avec Kenzah Farah. Reste à savoir si l'une de ces femmes est celle qu'il a réussi à reconquérir.