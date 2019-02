Jean-Pascal Lacoste bientôt marié à Delphine : "On emmerde le monde"

Jean-Pascal Lacoste et Delphine Tellier, la demi-soeur de Sylvie Tellier, sont toujours sur un petit nuage. Apparemment, ils envisagent même plus que jamais l'avenir à deux...

Ce 20 février 2019, quelques jours après la Saint-Valentin, l'ex-élève incontournable de la première Star Academy (TF1) a partagé un mot d'amour que lui a écrit sa chérie. Un mot certes plein d'amour mais... assez inattendu. "JE T'AIME parce que... tu pètes et tu rotes (comme moi) <3 Et qu'on emmerde le monde", a en effet écrit Delphine sur un bout de papier.

Côté hashtags, Jean-Pascal a aussi étonné en multipliant les indices relatifs à un possible mariage entre sa belle et lui dans les mois à venir. En effet, il a écrit "ma future femme est comme moi", "amour fou", "tu es parfaite", "pour le meilleur et pour le pire" et accompagné sa publication d'un émoji bague et de quatre coeurs rouges. Dur de faire plus clair !

Le 11 février dernier, c'est Jean-Pascal qui prenait la parole pour crier son amour à Delphine. En légende d'un selfie souriant à deux, l'ex-chanteur statuait : "Le bonheur d'être heureux et amoureux. On est chanceux <3 Je t'aime." Un message qui avait évidemment attiré des milliers de like dans la foulée.

Pour rappel, l'année dernière, Jean-Pascal Lacoste, ses enfants Kylie (10 ans) et Maverick (6 ans), et Delphine Tellier ont participé ensemble à l'émission de télé-réalité Vous avez un colis sur 6ter.