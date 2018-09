Jean-Pascal Lacoste et son single "L'Agitateur" : "Une belle arnaque !"

Les Français l'ont découvert en 2001 dans la première édition de la Star Academy sur TF1, Jean-Pascal Lacoste a fait beaucoup de chemin depuis ses premiers cours de chant avec Armande Altaï.

Interrogé par nos confrères de Télé Star, le comédien de 40 ans (vu dans Section de recherches ou plus récemment dans Nos chers voisins) est revenu avec beaucoup d'honnêteté sur son passif de chanteur. "Je suis fier d'avoir fait la Star Academy. C'était une opportunité extraordinaire. J'ai vendu 984 000 singles de L'Agitateur après quinze minutes passées en studio d'enregistrement. La plus belle arnaque !", a-t-il affirmé. Et l'ex-petit ami de Jenifer de tempérer dans la foulée : "Enfin, comme le disait Armande Altaï, je n'avais pas de voix mais je chantais juste."

Côté actualité, en attendant de retrouver le chemin des plateaux de tournage (Jean-Pascal rêve d'un rôle dans une comédie !), c'est à la télé dans la nouvelle émission Vous avez un colis (6ter) que l'on retrouvera prochainement le populaire trublion et sa compagne Delphine, la soeur de Sylvie Tellier. Sa petite famille aura une semaine pour tester différents produits de la vie courante envoyés directement chez eux...

Une interview à retrouver en intégralité dans le magazine Télé Star, actuellement en kiosque.