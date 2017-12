Jean-Pascal Lacoste fier de son fils qui a bien grandi !

Jean-Pascal Lacoste, un papa gaga sur Instagram.

En 2007, l'ancien candidat de la Star Academy épousait une américaine prénommée Jennifer. De leur union sont nés Kylie (9 ans) et Maverick (5 ans). Des bout de chous qu'il n'hésite pas à exposer sur les réseaux sociaux. Dimanche 17 décembre 2017 par exemple, le beau brun de 39 ans – désormais en couple avec Delphine, la soeur de Sylvie Tellier – a dévoilé un cliché de son fiston, posant devant un énorme dessin mural. "Maverick grandit trop vite... bravo fiston on t'aime ! Papa Delphine et Kylie sont fiers de toi #mondieuqueletempspassevite #petitairmalicieu #joliepalmier #vivelesvacancesdenoel", peut-on lire en légende.

Un tendre cliché qui a attendri ses quelque 18 000 abonnés. "Il est trop chou ton petit bonhomme", "Trop mignon", "Qu'est ce qu'il est beau ton petit ! Il une de ces bouilles a laquelle on ne peut rien refuser ! Ce regard malicieux !", "C'est la tête tout crachée de son père @jipe64", a-t-on notamment pu lire. De quoi rendre Jean-Pascal Lacoste encore plus heureux.