Jean-Pascal Lacoste, son tacle à Jenifer : "Je la préférais avant..."

Vendredi 21 septembre 2018, Matthieu Delormeau présentait le tout premier numéro de sa nouvelle émission, Touche pas à mon people, sur C8. Le chroniqueur de Touche pas à mon poste recevait Jean-Pascal Lacoste, qui est revenu sur son aventure dans la Star Academy (TF1). Dix-sept ans après sa sortie du jeu musical, l'ex-star de la série Section de recherches s'est également confiée sur sa relation avec Jenifer.

Après avoir lancé un magnéto sur la Star Academy, Matthieu Delormeau a rappelé aux téléspectateurs que Jean-Pascal Lacoste avait vécu une belle histoire d'amour avec Jenifer, née devant les caméras. "Ah oui, j'aimais beaucoup Jenny. Je suis très coeur d'artichaut moi, quand j'aime, j'aime à 100%", a-t-il assuré. Il faut savoir aussi qu'on est dans une bulle aussi, au château. On est qu'entre nous, tout est décuplé."

S'ils étaient fous amoureux dans le château de Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne), Jean-Pascal Lacoste et Jenifer n'ont pas gardé contact : "Je ne l'ai jamais revue. Pas de coup de fil, rien." Le papa de Maverick (5 ans) et de Kylie (9 ans) s'est également attardé sur la transformation physique de son ancien amour. "Je préférais avant. Je la trouvais juste plus naturelle", a-t-il conclu.