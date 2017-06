Jean-Pascal Lacoste (Star Academy) amoureux : Sa belle déclaration à Delphine

Jean-Pascal Lacoste n'est pas simple­ment amou­reux : il est complètement dingue de sa nouvelle petite amie et il n'hésite pas à le lui faire savoir sur Instagram en lui délivrant une déclaration des plus roman­tiques.

Le bel "agitateur" de la Star Academy 1 et sa nouvelle amoureuse, la jolie Delphine Tellier, vivent un véritable conte de fées. D'après les nombreuses photos que l'homme de 38 ans publie sur les réseaux sociaux, tout semble aller pour le mieux... La dernière en date ? Un joli selfie de couple assorti d'une tendre déclaration d'amour !

En avril dernier, alors qu'il confiait s'être séparé de la mère de ses deux enfants, Jean-Pascal Lacoste avait annoncé qu'il avait depuis retrouvé l'amour dans les bras d'une certaine Delphine qui serait par ailleurs la petite soeur de Sylvie Tellier directrice générale de la société Miss France. Mais qu'importe les Miss France : le beau brun est sûr de lui... celle-ci c'est la bonne !

Sur son compte Insta­gram, l'ex de la chanteuse Jenifer a publié hier un tendre message qu'il a décidé d'illustrer d'une photo où l'on peut voir les tourtereaux heureux : "Que dire de plus... tu es sublime comme ce coucher de soleil. Sans toi je ne serais pas là où tu nous a mené. Longue vie à nous au middle au futur et vive l'île Maurice en fin d'an­née. Je t'aime tout simple­ment".

Comme c'est mignon... Les nombreux followers, totalement fan de cette déclaration n'ont pas manqué de lui faire savoir que celle-ci était "magnifique." "Vous êtes trop mignons, longue vie à vous deux et pleins de bonheur", "Enfin un homme qui fait de vrais déclarations à sa chérie ça prouve que ça existe" ou encore "Toujours pleins d'attentions et de déclarations sans oublier votre humour vous êtes voués à la longévité... Bonheur et santé pour vous", peut-on lire sous le cliché. Du bonheur aux amoureux !