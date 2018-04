Jean-Paul Belmondo a 85 ans : Le tendre message de sa petite-fille Annabelle

Ce lundi 9 avril 2018, Jean-Paul Belmondo célèbre son 85e anniversaire. À cette occasion, l'acteur a accordé une grande interview dans Le Parisien dans laquelle il partage sa passion pour le sport. Il déclare notamment que c'est aussi grâce à son esprit sportif qu'il a pu se remettre de son AVC en 2001.

Pour ces 85 années, on imagine que tous ses proches l'entoureront et lui souhaiteront un joyeux anniversaire. C'est le cas de la sublime Annabelle Belmondo. La jeune femme qui aura 30 ans en 2018 est la fille aînée de Florence Belmondo (née en 1960) et la grande soeur de Christopher (1993) et Nicholas (1997). Sur Instagram, Annabelle a joué la carte de la nostalgie avec une photo la montrant enfant sur un banc avec son grand-père. En légende, elle écrit : "Happy birthday ❤️ #85."