Jean-Paul Belmondo aux César : Une fête rien que pour lui !

Jean-Paul Belmondo est l'un des monstres sacrés du cinéma français. À 83 ans, son parcours impressionne et c'est à lui que la 42e cérémonie des César a décidé de dédier sa soirée. C'est ce que la chaîne Canal+ qui diffusera l'événement le 24 février a annoncé. L'acteur avait remporté une statuette en 1989, pour son rôle dans Itinéraire d'un enfant gâté de Claude Lelouch. Il n'était toutefois pas venu chercher son prix à l'époque, lui qui n'aime ni les hommages ni les récompenses. Mais avec le temps, il s'est visiblement adouci sur la question, fier de l'admiration que lui porte la "famille du cinéma".

"Canal+, l'Académie des arts et techniques du cinéma et, à travers eux, le cinéma français dédieront à Jean-Paul Belmondo la soirée de la 42e cérémonie des César", qui se déroulera en sa présence, a indiqué la chaîne, qui diffuse la cérémonie en direct et en clair. Canal+ consacrera par ailleurs une semaine de programmation exceptionnelle à l'acteur d'À bout de souffle, du 18 au 23 février, avec des films et des hommages surprise. "À cette occasion, Canal+ Cinéma deviendra Canal+ Belmondo", selon la chaîne.

Cette année, la grand-messe du cinéma se déroulera à la salle Pleyel et non pas au théâtre du Châtelet. Aux commandes de l'événement, l'acteur, réalisateur et humoriste Jérôme Commandeur. La liste des nominations sera dévoilée le 25 janvier. En attendant, les festivités démarreront avec glamour lors de la soirée des Révélations des César le 16 janvier.