Jean-Paul Belmondo, "déconneur", va faire des folies pour son retour au cinéma

C'est avec un immense bonheur que l'on va retrouver Jean-Paul Belmondo au cinéma en 2019. Alors que le légendaire comédien français tournera sous la direction de Fabien Onteniente dans Coup de chapeau, on vient d'apprendre qu'il avait un deuxième projet – et non des moindres – en vue. Dans une interview accordée au Parisien du 15 octobre 2018, Claude Lelouch a révélé qu'il allait retrouver devant sa caméra l'iconique Bébel.

À Lyon, dans le cadre du 10e Festival Lumière dont il est l'invité d'honneur, Lelouch a confirmé qu'il donnerait une suite à son film culte, Itinéraire d'un enfant gâté. Devant sa caméra, les retrouvailles avec Belmondo, et Richard Anconina, 65 ans. "Ces deux acteurs sont encore plus beaux qu'avant, encore plus photogéniques, plus intéressants", assure le cinéaste, dont le film s'appellera Itinéraire de deux enfants gâtés.

"C'est l'enthousiasme de Jean-Paul qui nous a donné envie de faire cette suite. Il veut faire un grand retour au cinéma", annonce-t-il, entouré de ses deux acteurs. Bébel, qui se dit "prêt", a "tout de suite accepté" la proposition. Et Lelouch d'annoncer qu'il comptait "faire le film d'un gamin, un film très optimiste qui donne envie aux gens d'apprécier le monde dans lequel ils vivent". Pour cela, il pourra miser sur un Belmondo "aussi déconneur aujourd'hui qu'il l'était il y a trente ans". "Il a conservé le même regard, le même sourire, il reste espiègle et taquin à souhait", assure de son côté Anconina.

Itinéraire de deux enfants gâtés se tournera entre la France, l'Espagne, l'Italie et l'Afrique, avec "plein d'emmerdements" au menu pour les deux héros. Claude Lelouch a également prévu de filmer en équipe réduite, avec un matériel léger, "peut-être seulement des téléphones portables" pour capter "toutes les folies qu'un homme de cet âge-là a envie de faire".

Samedi soir, les trois complices étaient réunis à Lyon pour la cérémonie d'ouverture du Festival Lumière, où était justement projeté Itinéraire d'un enfant gâté, devant 5000 personnes. Une soirée mémorable et très chargée en émotions pour les trois hommes, comme le racontait Richard Anconina au micro de Nikos Aliagas lundi matin sur Europe 1. "C'était très fort", a-t-il confié, après avoir vu l'enthousiasme du public et la longue standing-ovation.