Jean-Paul Belmondo, détendu, prépare son retour aux côtés de Fabien Onteniente

Exclusif - Fabien Onteniente, Jean-Paul Belmondo; Charles Gérard, Olivier Delbosc regardent le match de Ligue des Champion, du Paris Saint-Germain contre le Real Madrid à la télévision dans le salon Delluc à l'hôtel Fouquet's Barrière de Paris, France, le 6 mars 2018. Jean-Paul Belmondo et Fabien Onteniente sont en prépration du film "Le Coup du Chapeau", qu'ils tourneront en août prochain. © Alain Guizard/Bestimage No Web No Blog pour la Belgique et la Suisse) Exclusive - For germany Call for Price - Jean-Paul Belmondo, Charles Gerard, Paul Belmondo, Michel Godest, Fabien Onteniente are seen watching the UEFA Champions League soccer match, Paris Saint-Germain against Real Madrid on television at the hotel Fouquet's Barriere in Paris, France, on March 6, 2018. Jean-Paul Belmondo and Fabien Onteniente are in preparation for the film "Le Coup du Chapeau", which they will shoot in August.06/03/2018 - Paris