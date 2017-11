Jean-Paul Belmondo : Entouré de sa famille, son fils Paul dévoile ses "Gazelles"

Père et fils complices, Jean-Paul et Paul Belmondo étaient réunis le 24 novembre à Paris pour la présentation en avant-première de The Gazelles. S'il s'agit d'une projection, ce n'est pas une oeuvre qui porte sur le grand Bébel. En effet, le fils de l'icône du cinéma a fait fusionner ses deux passions – le sport automobile, lui qui est pilote, et la réalisation – en signant un film documentaire sur le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc. Il a été aussi dévoilé sous le regard bienveillant de son épouse, la chef Luana Belmondo, ainsi que sous celui de deux de leurs trois garçons Alessandro (26 ans) et Victor (24 ans). L'événement s'est déroulé en présence d'Audrey Azoulay la directrice générale de l'Unesco, Dominique Serra fondatrice et directrice du Rallye en question et Zohour Alaoui, ambassadeur et déléguée permanente du Maroc auprès de l'Unesco.

Alors qu'il était le parrain de la première édition du Gazelles and Men Rally qui s'est déroulé du 4 au 11 novembre dernier au Maroc, Paul Belmondo a également filmé l'expérience automobile et humaine du rallye des Gazelles depuis près de trois décennies. Il fait partager les péripéties des intrépides et courageuses femmes qui ont participé, au cours des 28 dernières années, à l'un des premiers rallyes 100% féminin.

Paul Belmondo peut être fier de son travail. Il a été chaleureusement applaudi par ses proches, ainsi que par les nombreux invités, parmi lesquels Fabien Onteniente, Denise Fabre, Stanislas Merhar, Danièle Evenou et le duo amoureux formé par Hapsatou Sy etVincent Cerutti, candidats malheureux de Danse avec les stars mais radieux lors de cette séance.

The Gazelles nous emmène en 1990, à l'heure où le sport automobile se veut presque exclusivement réservé aux hommes : une femme tente un pari jugé utopique à l'époque : organiser un rallye raid 100% féminin. C'est ainsi que Dominique Serra, en avance sur les mentalités de son temps, créa le désormais célèbre Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc. Avec cette manifestation, elle a dévoué son engagement à la population des régions reculées du Maroc, où se déroule la course. C'est ainsi que via l'association Coeur de Gazelles et la contribution des sponsors participants, le rallye finance des soins médicaux gratuits pour les personnes en besoin.