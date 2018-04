Jean-Paul Belmondo et Anthony Delon réunis pour soutenir Tony Yoka

Samedi 7 avril 2018, le champion olympique Tony Yoka disputait son quatrième match de boxe professionnelle au Palais des Sports à Paris. Face à un autre Français, Cyril Léonet, le jeune papa de 25 ans s'est imposé par KO au 5e round après un match qu'il a reconnu être difficile. Dans les tribunes, celui qui ambitionne de devenir à terme le premier boxeur français champion du monde des poids lourds était soutenu par de nombreuses personnalités et passionnés...

Âgé de 84 ans, Jean-Paul Belmondo est toujours un amoureux fou de boxe et il suit de près le parcours de Tony Yoka. Une passion qu'il partage avec son ami Charles Gérard, qui l'accompagnait comme toujours. Mais cette fois-ci, le duo était rejoint par un troisième larron et pas des moindres : l'acteur Anthony Delon. Comme le résumait Belmondo en 2015 lors d'une avant-première à Monaco, son destin est intimement lié à celui des Delon : "Il n'y aurait pas eu de Belmondo sans Delon, ni de Delon sans Belmondo. Nous avons disputé une course, tous deux en tête, depuis près d'un demi-siècle ! Ce n'est pas rien !" Et de cette course demeurent des films inoubliables et un lien d'amitié très fort avec Anthony (53 ans). Jean-Paul Belmondo était aussi accompagné de son petit-fils Victor, né en 1993.

Charles Gérard et Jean-Paul Belmondo ont aussi posé avec Patrick Bruel. Notre photographe a également immortalisé l'ancien champion de boxe Brahim Asloum, l'acteur Kad Merad, Ramzy Bédia et sa compagne Marion, l'ancien footballeur Edouard Cissé et le spécialiste du ballon rond Pierre Ménès, mais aussi Denis Brogniart et son épouse Hortense, ou encore Makao de Secret Story 11. Karine Le Marchand et son complice JoeyStarr ne s'ont évidemment pas passé inaperçus.

Surtout, Tony Yoka pouvait compter sur la présence de son épouse Estelle Mossely, elle aussi championne olympique de boxe. La jeune sportive sacrée à Rio est venue avec leur fils Ali, né le 2 août 2017. Gagner en famille, voilà ce qu'affectionnent tout particulièrement Tony et Estelle...