En 2001, Jean-Paul Belmondo a été victime d'un AVC alors qu'il était en vacances en Corse. Une épreuve très difficile à surmonter. Seize ans après cet accident, le monstre sacré du cinéma français a accepté d'évoquer son combat.

Au Figaro Magazine, l'homme de 83 ans a raconté avoir tout misé sur la volonté et l'espoir. "Je pensais qu'il fallait m'en sortir et que je pouvais y parvenir à condition, encore une fois, de le vouloir, comme mes parents me l'avaient toujours enseigné. Le fait d'être sportif m'a beaucoup aidé", a-t-il expliqué.

Outre la volonté, le comédien, dont l'ancienne compagne Barbara Gandolfi a été reconnue coupable d'escroquerie, a mené une lutte acharnée contre son corps qui ne lui répondait plus. "Je me suis réveillé en bara­goui­nant. J'ai mis deux ans à pouvoir reparler alors que le médecin m'avait dit que je ne reparlerais jamais. J'y suis arrivé. Preuve que la volonté permet beaucoup de choses. Et pas seulement dans le cinéma !", poursuit-il.

Véritable phoenix, Jean-Paul Belmondo a aujourd'hui un rapport différent avec la foi : "Je crois qu'il y a quelque chose et que, lorsque l'on se meurt, on revit. En quoi, je ne sais pas mais on revit, ça, c'est sûr."

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Jean-Paul Belmondo dans le Figaro Magazine en kiosques le 10 février 2017.