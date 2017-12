Jean-Paul Belmondo fait son retour au cinéma après dix ans d'absence !

Infatigable Bébel ! L'iconique acteur français Jean-Paul Belmondo, 84 ans, va faire son grand retour au cinéma après dix ans d'absence. Et ce ne sera pas pour faire une courte apparition !

"Jean-Paul tiendra le premier rôle. Ce sera un vrai road movie. Une sorte d'hommage", a révélé officiellement l'acteur Antoine Duléry, glissant que le légendaire As des As tournera à ses côtés dans un film de Fabien Onteniente (Camping, Turf) intitulé Coup de chapeau. Un long métrage qui arrive dix ans après la sortie d'Un homme et son chien de Francis Huster et seize ans après l'AVC qui a failli coûter la vie à notre Bébel national.

Onteniente, qui planche sur divers projets (la comédie 100% bio qui réunira Christian Clavier et Josiane Balasko et All Inclusive avec sa muse Franck Dubosc), avait déjà évoqué cette improbable collaboration entre Belmondo et lui. "Nous discutons avec Jean-Paul Belmondo et sa famille sur un projet de comédie qui me tient à coeur, expliquait-il à Sud Ouest en septembre dernier. J'espère que ce rêve va s'accomplir et que je pourrai dire à Jean-Paul : 'Action !' Tourner avec Bébel, quand j'y pense, j'ai des frissons, ce serait dingue. (...) Jean-Paul Belmondo, mon idole de jeunesse, le mythe 'Bébel', pour moi le plus grand, celui qui m'a donné envie de faire ce métier."