Jean-Paul Belmondo fête ses 85 ans avec ses enfants et petit-enfants...

La chef Luana Belmondo a posté deux photos sur Instagram. La première montre le Magnifique devant un superbe gâteau d'anniversaire. Sur la seconde, il apparaît tout sourire aux côtés de ses petits-fils Alessandro, cuisinier comme sa maman, et Giacomo. Ce dernier (né en 1998) a rendu hommage au "punch d'acier" de son grand-père sur Instagram. Plus tendre, Alessandro (né en 1991) a lui aussi choisi une photo de son enfance le montrant tout petit avec Jean-Paul et ainsi légendée : "Bon Anniversaire papy, 85 ans que tu nous fais rêver, depuis tout jeune je t'admire comme grand-père mais aussi pour ce que tu as fais."