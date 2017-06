Fameux tandem de théâtre et du petit écran avec la troupe des Robins des bois puis au cinéma dans Casablanca Driver (2004) et Low Cost (2011), le duo formé par Maurice Barthélémy et Jean-Paul Rouve est de retour avec une nouvelle comédie, Les Ex. Un film dont ils assurent actuellement la promotion. Mercredi 14 juin, les deux acolytes avaient rendez-vous avec Daphné Bürki dans La Nouvelle Édition sur C8.

Sujet du film oblige, il a été beaucoup question des ex dans l'émission. "Ma copine suit la promo et elle est un peu embêtée. C'est-à-dire qu'on me parle souvent de mes ex, donc ça la chaffouine", a ainsi confié le réalisateur Maurice Barthélémy, qui fut pendant dix ans en couple avec Judith Godrèche.

Amusés, les deux amis ont ensuite répondu cash au jeu de la chérie de Gunther Love. À la question "Lequel de vous deux a la plus jolie ex ?", la star des Tuche n'a pas hésité une seconde. "Alors le truc, c'est que, pour vous dire toute la vérité... On en a en commun avec Maurice", a-t-il lâché avant d'ajouter qu'il y en avait "plusieurs". "On couchait avec, mais pas en même temps hein !", s'est-il exclamé devant un public hilare et son partenaire de jeu, mi-gêné, mi-amusé. "C'était quand on était à Canal, à l'époque des Robins des bois", a précisé ce dernier.

Malheureusement, aucun des deux acteurs n'a balancé de noms ni même dit lequel avait eu la plus belle ex-compagne.

L'histoire du film Les Ex (en salles le 21 juin) : Si Paris est la ville des amoureux, elle est aussi celle... des ex ! Antoine n'ose plus s'engager, Didier regrette son ex-femme, le père Laurent doit célébrer le mariage de son ex, Julie, Serge est harcelé par Lise, l'ex de sa petite amie du moment, tandis que Greg se console avec le chien... de son ex ! Autant de personnages dont les vies vont se télescoper dans un joyeux désordre et qui pourraient bien retomber amoureux ! Mais de qui ? Qu'ils nous obsèdent ou que l'on adore les détester, au fond, il est difficile d'oublier ses ex !

