Jean Piat "attendait" et "souhaitait" la mort : "Il savait que c'était la fin"

Jean Piat a tiré sa révérence. Mardi 18 septembre 2018, l'immense acteur s'est éteint à 93 ans, une triste nouvelle annoncée par ses filles Dominique et Martine (69 et 66 ans, nées de son mariage avec Françoise Engel, elle-même décédée en 2005).

Le monstre sacré du théâtre, qui a marqué les mémoires dans le feuilleton télévisé Les Rois maudits, mais qui est également connu pour avoir prêté sa voix chaude et profonde à Scar du Roi Lion, Frollo dans Le Bossu de Notre-Dame mais aussi à Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbbit sera enterré dans l'intimité. La famille a néanmoins fait savoir que les obsèques se dérouleraient vendredi à 15h en l'église Saint-François-Xavier, à Paris, où le public pourra lui rendre un dernier hommage. Seules les fleurs, blanches ou couleur pastel, sont souhaitées aux obsèques.

Dans les colonnes du journal Le Parisien, les amis et collaborateurs de Jean Piat racontent ce jeudi 20 septembre cet immense comédien de théâtre et de télévision. Très affecté par la disparition de sa compagne Françoise Dorin, décédée en janvier dernier et qui partageait sa vie depuis 1975, le sociétaire honoraire de la Comédie-Française était très affaibli depuis quelques jours et "savait que c'était la fin", a confié Stéphane Hillel, metteur en scène et directeur de théâtre ayant vu son ami jeudi dernier à l'hôpital. "Jean était incroyablement serein, il était croyant et ça l'a aidé, il était persuadé qu'il y a quelque chose après, qu'il allait retrouver ses proches", a expliqué celui qui l'a souvent mis en scène ces 20 dernières années.

Si je ne peux plus jouer, autant partir

Stéphane Hillel se souvient d'un homme "fin et délicat", d'un ami "fidèle et pudique". Il y a encore quelques mois, Jean Piat avait l'idée de remonter sur scène en début d'année. "Il préparait une adaptation de livres d'Erik Orsenna sur la langue française, il m'en avait fait des lectures, il vivait pour remonter sur scène", a-t-il ajouté. Mais au printemps, des soucis de santé lui ont fait comprendre qu'il ne pourrait pas mener ce projet à terme. "Il s'affaiblissait, il a compris qu'il ne remontrait plus sur scène. De ce jour, il a accepté de s'en aller. Il le disait souvent : 'Si je ne peux plus jouer, autant partir.'"

Selon Mylène Demongeot, la dernière à avoir partagé la scène avec Jean Piat dans Love Letters en 2017, ce départ "il l'attendait, le souhaitait même". Et d'ajouter : "On se téléphonait ces derniers temps, il me disait avoir envie de partir", a confié la comédienne.