Jean-Pierre Bacri : "Agnès Jaoui, c'est la grande histoire de ma vie. On s'aime"

Dans son nouveau film, Grand Froid, Jean-Pierre Bacri ne donne pas la réplique à sa complice de toujours, Agnès Jaoui. Dans ce film bourré d'humour dans lequel il joue un croque-mort en fin de carrière, c'est au côté d'Arthur Dupont qu'il s'illustre. Pourtant, le duo qu'il forme avec l'actrice, scénariste, réalisatrice et chanteuse suscite tellement l'admiration qu'il n'échappe pas aux questions sur leur relation. Dans le magazine Gala, c'est, comme toujours avec une tendresse infinie que l'irrésistible bougon du cinéma français parle de leur tandem. Difficile de croire en le lisant qu'ils ne sont plus ensemble !

"Agnès, c'est la grande histoire de ma vie et je pense que c'est réciproque. On s'aime. C'est mon âme soeur. Nous ne sommes plus ensemble. Enfin... nous n'habitons plus ensemble depuis très longtemps, mais nous sommes inséparables", confie Jean-Pierre Bacri. Serait-il prêt à revivre avec elle ? "C'est autre chose... Vous savez bien de quoi est constitué l'amour, il y a plusieurs critères, des impératifs. Mais ce qui nous lie n'a jamais faibli." Agnès Jaoui tient d'ailleurs le même discours enthousiaste : "On s'aime toujours, mais autrement", racontait-elle dans Causette en 2014.

Les "Jabac", comme les surnommait affectueusement Alain Resnais, se sont rencontrés il y a plus de trente ans, alors qu'ils jouaient ensemble dans la pièce L'Anniversaire d'Harold Pinter, elle avait 22 ans et lui 35 ans. On leur doit les scénarios de Cuisines et dépendances, de Smoking No Smoking, d'Un air de famille, d'On connaît la chanson et du Goût des autres. Plus récemment, c'est sur les planches qu'ils se sont retrouvés, dans Les Femmes savantes de Molière.

Le talentueux duo travaille actuellement sur un nouveau film, Place publique : "Une variation sur la vie privée et la vie publique à travers le portrait d'un animateur télé vieillissant, que j'incarnerai. (...) Ce film, ce sera ce cynisme opposé à la bien-pensance. Laquelle, qui n'est pas plus excusable, sera jouée par Agnès", disait-il en 2015 dans Version Femina.

