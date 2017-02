Jean-Pierre Darroussin et sa femme, parents amoureux et supporters de l'OM

Il y a un an et demi, Jean-Pierre Darroussin annonçait une grande et heureuse nouvelle. Le discret mais toujours très apprécié acteur français devenait papa pour la troisième fois à l'âge de 61 ans, d'un petit Vincent, né en mai 2014 et fruit des amours du comédien et de sa femme Anne Novion.

Très rare en public, on a recroisé le couple de jeunes parents le 31 janvier lors du match de foot opposant Marseille à Lyon dans le cadre de la Coupe de France. Les deux tourtereaux étaient dans les tribunes du Vélodrome, non loin d'un autre tandem de Marseillais, Kad Merad et Patrick Bosso. Fan inconditionnel de l'OM, Jean-Pierre Darroussin s'est délecté d'un très beau match remporté par les locaux 2 buts à 1, à sa plus grande joie.

Une belle soirée pour les discrets amoureux qui ont pu laisser le petit Vincent à la maison et s'autoriser cette soirée ballon rond. Vu l'année dernière dans Le Bureau des légendes à la télé et au cinéma dans Une vie, Jean-Pierre Darroussin avait confié être un papa comblé. "Depuis dix mois, je suis de nouveau père, avouait-il au JDD en mars 2015. Ça ne m'était pas arrivé depuis vingt ans. Je constate que je n'ai pas beaucoup bougé. Un bébé, je le regarde toujours pareil, ça me passionne, ça me ravit autant." Papa heureux, Jean-Pierre Darroussin se questionnait néanmoins : "Je ne sais pas comment il appréhendera mon histoire quand il pourra la comprendre."