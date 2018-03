Jean-Pierre Darroussin, papa de Vincent, 3 ans : "Il me ressemble un peu"

Acteur populaire mais féru de cinéma d'auteur, Jean-Pierre Darroussin véhicule une douce image d'artiste passionné par son métier et d'homme discret. Le comédien était l'invité de Catherine Ceylac dans Thé ou café ce 10 mars et s'est autorisé quelques confidences sur sa vie privée. Interrogé sur son samedi matin habituel, il a ainsi évoqué son petit garçon qui fêtera ses 4 ans en mai, Vincent.

Jean-Pierre Darroussin est papa de deux filles, Marie et Juliette, nées d'une première union. Puis, à 60 ans, le comédien a accueilli avec la réalisatrice franco-suédoise Anna Novion qu'il a épousée un troisième enfant : Vincent. L'heureux sexagénaire s'est remis alors à pouponner tardivement – comme son collègue Daniel Auteuil – et en est ravi. Quand la présentatrice de Thé ou café lui demande comment il passe ces matinées de repos, il répond : "J'ai un garçon qui a l'âge d'aller à la maternelle, et que j'emmène généralement le matin." Son hôte dévoile une adorable photo de l'acteur petit pour le comparer avec son fiston. Il répond avec tendresse : "Il me ressemble un peu, mais en blond aux yeux bleus."

Si on en croit d'ailleurs les propos de celui qui a décroché le César du meilleur acteur dans un second rôle en 1997 pour Un air de famille, le petit Vincent est élevé dans la tradition suédoise, avec une éducation adéquate. "C'est un pays où je me sens bien, devenu nécessaire à mon équilibre, déclarait-il. C'est le pays des Bisounours là-bas, en comparaison à la France où l'on se jauge, on s'affronte et on s'énerve constamment les uns contre les autres. En Suède, il y a une vraie culture sociale, la communauté et la solidarité sont érigées comme valeurs sociales."