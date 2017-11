Jean-Pierre Foucault boycotte "le tribunal" ONPC : "Je n'ai pas envie d'y aller"

Jean-Pierre Foucault fait ce qu'il veut. Et apparemment, participer à On n'est pas couché de Laurent Ruquier sur France 2 pour promouvoir son livre Vélosolex, l'épopée du vélomoteur ne fait pas partie de ses envies.

Questionné par Les Grandes gueules de RMC mardi 7 novembre, l'animateur de 69 ans qui a d'ores et déjà fait savoir qu'il comptait se faire de plus en plus discret à la télévision n'a pas caché qu'il n'était pas fan de l'agressivité sur nos petits écrans... Un phénomène qu'il associe donc à ONPC.

"Lorsqu'on est invité dans une émis­sion de télé, on va au tribu­nal. On est face à des gens et on se demande : 'Qu'est-ce qu'ils vont me dire ? Est-ce que j'au­rais suffi­sam­ment d'armes pour pouvoir me défendre ?' J'avais un prin­cipe : quand je rece­vais quelqu'un, c'est que je l'ap­pré­ciais. Sinon je ne le rece­vais pas, tout simple­ment. C'est quand même beau­coup plus simple non ?", a expliqué Jean-Pierre Foucault en préambule. Et d'ajouter avec un soupçon de langue de bois : "Comment voulez-vous que j'in­té­resse monsieur Moix et made­moi­selle Angot ? (...) Je crois qu'on m'a invité mais malheu­reu­se­ment, mon emploi du temps m'en empêche !"

Puis, désireux d'être très honnête avec ses interlocuteurs, le pilier de la télé française a finalement ajouté : "Je n'ai pas envie d'y aller, mais pas par crainte parce que je pense savoir manier le verbe et je pense pouvoir me défendre. Mais je n'ai pas envie de sortir des argu­ments. Très honnê­te­ment, j'ap­pré­cie beau­coup l'homme, Laurent Ruquier, mais je n'ai pas envie d'être face à un tribu­nal parce que je n'ai rien à me repro­cher."