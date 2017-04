Jean-Pierre Franceschi : Le médecin des stars du foot tué dans un crash

Lundi 17 avril, le chirurgien orthopédiste marseillais Jean-Pierre Franceschi, 65 ans, et son épouse Nathalie sont décédés dans le crash d'un avion de tourisme survenu dans la région de Lisbonne.

L'accident – qui a également causé la mort du pilote, français, d'un Suisse et d'un Portugais qui se trouvaient sur les lieux – est survenu en milieu de journée, peu après le décollage de l'avion en direction de Marseille, dans le Sud de la France. L'appareil, un bimoteur de dix mètres de long de modèle PA-31, s'est écrasé à moins d'un kilomètre de l'aérodrome de Tires, sur un camion garé dans l'entrepôt du supermarché Lidl de ce village de la commune de Cascais, à 20 km de Lisbonne, rapporte l'AFP.

Très apprécié dans le monde du sport, Jean-Pierre Franceschi était notamment connu pour avoir opéré de nombreux footballeurs, principalement des joueurs de l'Olympique de Marseille dont il a sauvé la carrière, Jean-Pierre Papin, Eric Di Méco en passant par Robert Pirès , Basile Boli, Eric Cantona , Marcel Desailly, Mamadou Niang, Josip Skoblar ou encore Sonny Anderson...

En plus d'avoir confirmé la mort de Jean-Pierre Franceschi et sa femme dans ce tragique accident lundi soir par la voie d'un communiqué, le maire de Marseille Jean-Claude Gaudin a également rendu hommage sur les réseaux sociaux au chirurgien renommé. "C'est avec une immense tristesse que j'apprends le décès de Jean-Pierre Franceschi qui a péri, aujourd'hui, dans un terrible accident d'avion, en compagnie de Nathalie son épouse et de trois autres victimes. Chirurgien orthopédique internationalement reconnu, il était également une référence incontournable dans le monde du sport et contribuait à l'excellence médicale marseillaise", a-t-il notamment posté sur page Facebook.