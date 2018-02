Jean-Pierre Jeunet dézingue le réalisateur du film nommé 13 fois aux Oscars

Aller abîmer la scène de quelqu'un d'autre pour ça, c'est dommage

L'une des scènes de La Forme de l'eau qui aurait été plagiée du travail de Jeunet n'aurait pas d'utilité dans la narration selon lui : "C'est un peu gratuit. Aller abîmer la scène de quelqu'un d'autre pour ça, c'est dommage. C'est déjà vieux Delicatessen, c'est passé dans l'Histoire. Et donc sous ce prétexte, on peut se servir et recycler. Maintenant, je n'en fais pas non plus un caca nerveux parce qu'il vaut mieux être piqué qu'ignoré. Je ne vais quand même pas attaquer pour plagiat, ce n'est pas mon esprit. Mais Guillermo a assez de talent pour ne pas faire ça." Voulant atténuer la polémique naissante, il a confié sur Europe 1, plus nuancé : "Je n'ai jamais utilisé le mot plagiat. Simplement il y a s'inspirer des autres et prendre des scènes et les refaire. On va dire que c'est un hommage", tout en lui souhaitant bonne chance pour la cérémonie des Oscars qui se tiendra le 4 mars prochain.

Je me suis inspiré de Terry Gilliam et Gilliam influence Jeunet

Guillermo del Toro a répondu à Mathieu Charrier d'Europe 1 au sujet de cette controverse :"C'est marrant ce que vous dites, car ma plus jeune fille m'a dit la même chose. Je n'en étais pas conscient, je me suis inspiré de Terry Gilliam et Gilliam influence Jeunet : il y a peut-être un peu de ça. Mais si ma fille le dit, cela doit être vrai." De quoi interroger sur le vaste débat de la frontière entre inspiration, influence et plagiat dans l'art !

L'histoire de La Forme de l'eau, en salles le 21 février : Modeste employée d'un laboratoire gouvernemental ultrasecret, Elisa mène une existence solitaire, d'autant plus isolée qu'elle est muette. Sa vie bascule à jamais lorsqu'elle et sa collègue Zelda découvrent une expérience encore plus secrète que les autres...