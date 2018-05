Jean-Pierre Pernaut, comédien complice pour une pièce de théâtre futuriste

Depuis le 9 mai 2018, une pièce de théâtre très originale se joue à la Gaîté Montparnasse. Cette pièce, intitulée La Tête dans les étoiles, a reçu un sacré coup de pouce promotionnel puisque Jean-Pierre Pernaut en personne a accepté d'enregistrer un faux lancement dans les conditions de son Journal de 13h... Un lancement intégré à l'intrigue du spectacle !

Dans cette séquence qui fait aussi office de pitch à la pièce, le coauteur de Piège à Matignon (avec sa femme Nathalie Marquay-Pernaut et Jean-Claude Islert) et de Régime présidentiel (toujours avec son épouse et avec le concours d'Eric Le Roch) s'exprime avec sérieux face caméra dans son célèbre décor bleu : "Bonjour à toutes et à tous, grand titre de l'actualité, on apprend que les quatre touristes de l'espace dont le voyage a été sponsorisé par un mécène anonyme se sont réveillés ce matin en pleine forme quelques heures seulement après leur décollage. Ils étaient, comme on le sait, plongés dans un sommeil profond le temps de la mise en orbite. Les voilà partis pour un périple d'une semaine autour de la Terre. Le milliardaire inconnu a désiré offrir ce voyage de rêve à quatre personnes tirées au sort grâce à leur numéro de sécurité sociale. Tout de suite, regardez quelques images du lancement de la base de Kourou en Guyane." Voilà qui donne le ton.

Dans La Tête dans les étoiles, une comédie très réussie écrite par Catherine Bauer et Axelle Marine et aussi mise en scène par cette dernière, les spectateurs peuvent retrouver Jérôme Benilouz, Éric Blanc, Valentine Kipp et Axelle Marine dans un décor de navette spatiale, en 2028. Sont-ils vraiment là par hasard ? Pourquoi ont-ils été choisis ? Qui est ce mystérieux mécène à l'origine du projet ? Autant de questions en suspens.

Si le pitch n'a pas fini de vous convaincre d'aller voir cette pièce de théâtre (on en doute...), sachez que de très belles images offertes par l'Agence spatiale européenne (ESA) sont utilisées pour illustrer ce voyage dans l'espace. En bref, voilà un spectacle à ne manquer sous aucun prétexte !

La Tête dans les étoiles, c'est jusqu'au 4 août 2018 au Théâtre de la Gaîté Montparnasse à Paris.