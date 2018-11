Jean-Pierre Pernaut de retour au JT de TF1: "Je vous remercie de tout mon coeur"

"J'ai en effet subi une intervention chirurgicale pour un cancer de la prostate", avait déclaré il y a quelques semaines Jean-Pierre Pernaut, contraint de s'absenter du JT de 13h sur TF1. Une annonce choc qui avait inquiété de nombreux téléspectateurs. Mais tout cela, c'est du passé puisque ce 12 novembre avait lieu son grand retour à la télévision. Un come-back marqué par son sourire, qui ne l'a pas quitté, et quelques mots pour ceux qui lui ont manifesté de l'intérêt et de la sympathie.

"Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très, très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans votre journal. J'en profite tout de suite pour vous remercier de vos innombrables messages de soutien, je vous en remercie vraiment de tout coeur. Et puis merci aussi et bravo à Jacques Legros et à toute l'équipe du 13h d'avoir fait un aussi beau journal pendant toute cette période", a déclaré Jean-Pierre Pernaut avant de lancer officiellement son JT.

Tout au long de ses prises de parole, l'homme de 68 ans a conservé sa bonne humeur et son sourire, preuve qu'il était vraiment heureux de retrouver les téléspectateurs, qui sont nombreux à le suivre chaque midi. Après avoir donné des nouvelles de la France et du monde, le journaliste a conclu son journal comme il l'a commencé, avec des remerciements. "J'étais vraiment très, très heureux de vous retrouver après cette période. Je remercie tout ceux qui m'ont soutenu. En particulier ma femme [Nathalie Marquay, NDLR], ma famille et puis vous avec tous vos messages." Une intervention conclue par un dynamique "à demain".

Eh oui, JPP est de retour et il a la pêche !