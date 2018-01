Jean-Pierre Pernaut furieux contre une membre du CSA : "Honteux et lamentable"

Jean-Pierre Pernaut s'agace.

L'incontournable présentateur du Journal de 13h de TF1 n'a pas du tout apprécié un commentaire émanant de Mémona Hintermann-Afféjee, la présidente du groupe de travail cohésion sociale au sein du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

En effet, alors qu'un article de Ouest-France interrogeait la membre du CSA à propos de la représentativité de la diversité sur nos petits écrans, cette dernière a prononcé une phrase qui a fait grincer les dents du journaliste de 67 ans. "La télé est ultradéformante. On critique beaucoup le journal de Pernaut sur TF1. Bien sûr, c'est un peu la France des sabots et des forgerons, mais il faut aussi qu'elle soit vue", lançait-elle après s'être réjouie d'un léger mieux dans l'exposition des personnes "vues comme non blanches" à la télévision.

Très remonté, Jean-Pierre Pernaut a aussitôt réagi sur Twitter ce 4 janvier 2018. "Concernant le journal télévisé de 13h, qui peut dire ou écrire des conneries pareilles ? 'Il faut qu'elle soit vue' !!! Quel mépris ! Honteux et lamentable !", a-t-il lâche sans prendre de gants.

Il ne faut pas trop chercher Jean-Pierre Pernaut sur la ligne éditoriale de son journal... Le journaliste a d'ailleurs reçu le soutien de très nombreux internautes après son coup de gueule.