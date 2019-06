Jean-Pierre Pernaut guéri de son cancer : son appel aux stars "qui le cachent"

Après avoir inquiété les fidèles du 13 heures de TF1 en annonçant son retrait provisoire de l'antenne pour soigner son cancer de la prostate en septembre dernier, Jean-Pierre Pernaut rassure. Le célèbre présentateur de 69 ans est guéri. Auprès de nos confrères de Télé Star, il en dit plus sur son état de santé.

"Tout va très bien !", lance l'époux de Nathalie Marquay. Et pour cause, les médecins lui disent qu'il est désormais guéri. "Le cancer de la prostate est une maladie grave, mais à partir du moment où on la soigne suffisamment tôt, les médecins font ce qu'ils peuvent pour l'éradiquer. De temps en temps, il est donc important de faire des contrôles", poursuit-il.

Depuis l'annonce de sa maladie, Jean-Pierre Pernaut a régulièrement donné des nouvelles. Des mots importants pour lui qui juge le cancer de la prostate encore trop "tabou". "C'est la première cause de cancer en France. Quatre hommes sur dix sont touchés, lance-t-il. Si vous saviez le nombre de vedettes de la chanson, de la télé qui m'ont confié en avoir un. Mais elles le cachent."

C'est pour cette raison que le journaliste tient à prendre la parole : "Plus on en parle, plus cela incite les gens à aller voir un urologue. Après, ça se soigne, ça se traite, ça s'opère." Jean-Pierre Pernaut prend son épouse Nathalie Marquay, qui a souffert d'une leucémie il y a des années, comme exemple. "Elle s'en est sortie d'une manière qui force mon admiration ! Alors, battez-vous, faites ce que les médecins vous disent", conclut-il.

Une interview à retrouver en intégralité dans le magazine Télé Star, en kiosques lundi 3 juin 2019.