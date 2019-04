Jean-Pierre Pernaut guéri du cancer : Comment son épouse l'a aidé à l'affronter

Oublié le cancer de la prostate ! Aujourd'hui, Jean-Pierre Pernaut (69 ans) va mieux comme il le confie à nos confrères de Paris Match. Le présentateur du JT de 13h de TF1 explique que le médecin lui a assuré qu'il pouvait se "considérer comme guéri". Par chance, sa maladie a été rapidement détectée et il a pu être opéré à temps. "Par chance, encore, je n'ai pas eu besoin de traitement après. Cette opération a éliminé la bête", ajoute-t-il.

Dans cette épreuve, Jean-Pierre Pernaut a notamment pu compter sur le soutien indéfectible de son épouse Nathalie Marquay, qui ne connaît que trop bien cette maladie : "Elle a eu affaire à un cancer beaucoup plus grave que le mien – une leucémie foudroyante [en 1997, NDLR] – et elle s'est beaucoup battue, m'a aidé à accepter et à relativiser. Elle m'a tout de suite rassuré. (...) Elle a écrit un livre, Le Cancer en face, elle a aidé d'autres personnes à l'affronter." Il confie ensuite qu'il n'a jamais eu peur grâce à ses nombreuses discussions avec sa moitié.

Après son opération, Jean-Pierre Pernaut a été "bien entouré". Psychologiquement, tout va bien, mais il sait qu'il y a un "avant et un après-cancer" : "Nathalie l'a vécu parce qu'elle est passée à deux doigts de la mort." Une fois remis sur pied, il a fait son retour au JT le 12 novembre 2018 "un peu fatigué", mais "content de retrouver le boulot". "Je n'ai jamais pensé que je ne reviendrais pas", a-t-il expliqué pour clôturer le sujet. Pour rappel, c'est après le JT du 21 septembre dernier qu'il est parti en arrêt maladie. Le lendemain, il se faisait opérer. Pendant son absence, c'est Jacques Legros qui était aux commandes.

L'intégralité de l'interview de Jean-Pierre Pernaut est à retrouver dans le magazine Paris Match du 11 avril 2019.