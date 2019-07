Jean-Pierre Pernaut, insulté, répond aux haters "aigris, stupides et vulgaires"

Jean-Pierre Pernaut adresse un message sans équivoque à ses haters.

Ce dimanche, alors qu'il lisait les commentaires postés sous un tweet d'Europe 1 relayant son passage dans l'émission La Table des bons vivants, le journaliste de TF1 a découvert que de nombreux internautes l'insultaient copieusement. Face à ce triste constat, Jean-Pierre Pernaut (69 ans) a décidé de réagir : "Ben dis donc ! Y a du beau monde dans ceux qui 'commentent'. Aigris ? Stupides ? Un peu des deux sans doute... et vulgaires à souhait. Décidément, Twitter est un monde vraiment à part. Heureusement, ils ne sont pas nombreux."

Des réactions d'autant plus déplacées que Jean-Pierre Pernaut, qui a récemment affronté la maladie avec beaucoup de courage, ne faisait qu'évoquer la gastronomie de nos territoires, lui qui a récemment présenté la 2e saison des plus beaux marchés de France dans son journal.

Une chose est sûre, insulté ou non par des internautes anonymes, Jean-Pierre Pernaut retrouvera son fauteuil de présentateur du Journal de 13h de TF1 à la rentrée prochaine... après trente et un ans de bons et loyaux services et tant qu'il le souhaite ! Thierry Thuillier, le directeur de l'information à TF1, a en effet statué à son sujet il y a quelques heures auprès de nos confrères de Télé 2 Semaines : "Il restera le plus longtemps possible, j'espère ! Jean-Pierre Pernaut correspond plus que jamais aux attentes des Français et son enthousiasme est intact. (...) Il ne faut donc pas s'attendre à un changement de présentateur au JT de TF1."