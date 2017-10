Jean-Pierre Pernaut : Les raisons qui le feraient quitter le JT !

Jean-Pierre Pernaut sait qu'il ne restera pas éternellement aux commandes du JT de 13h de TF1. A l'occasion d'une interview pour Sud Radio, il a d'ailleurs dévoilé les deux raisons qui pourraient le faire partir.

"Mon patron décidera un jour s'il a envie de changer. Je suis employé de cette chaîne et fier de l'être", a déclaré le compagnon de Nathalie Marquay dans un premier temps. Après quoi, le journaliste de 67 ans, à la tête du journal télévisé depuis 1988, a ajouté : "Ça viendra des téléspectateurs et un peu de ma santé. Pour l'instant j'ai la pêche, mon patron me fait confiance, donc tout va bien."

Jean-Pierre Pernaut sait de quoi il parle. En effet, il n'a toujours pas oublié sa première éviction à la télévision dans les années 1980 : "Je travaillais avec [Yves] Mourousi, j'étais coprésentateur du journal avant Marie-Laure Augry, et Mourousi est arrivé un beau matin en disant : 'Écoute Jean-Pierre, je présente tout seul à partir d'aujourd'hui, donc tu vas faire autre chose.' J'ai été présentateur pendant cinq ans et je me suis retrouvé reporter (...). Ça fait un petit choc. En étant viré, j'ai vu des gens qui étaient gentils avec moi et me saluaient quand j'étais présentateur qui ne me disaient plus bonjour ensuite."

Espérons pour le présentateur qu'il lui reste encore de belles années devant lui.