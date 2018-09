Jean-Pierre Pernaut opéré d'un cancer de la prostate, les mots forts de sa femme

Lundi 24 septembre 2018, les fidèles téléspectateurs du JT de 13h de TF1 ont eu la surprise de ne pas découvrir Jean-Pierre Pernaut lors du lancement de l'édition du jour. C'est en effet Jacques Legros qui a pris l'antenne, de quoi intriguer le public.

Ce mardi 25 septembre 2018, Nathalie Marquay a donc dévoilé sur Instagram la douloureuse raison de cette absence. "Mon mari est absent du JT de 13h depuis hier. Il a subi une intervention chirurgicale pour un cancer de la prostate. C'est malheureusement une maladie fréquente chez les hommes", a écrit la belle brune de 51 ans qui a été élue Miss France en 1987 en légende d'une photo du présentateur de 68 ans et elle. Elle a ensuite tenu à rassurer son fidèle public sur l'état de santé de son époux : "Rassurez-vous, il va bien, il est très bien entouré de sa famille et ses amis et est très bien soigné. Il m'a toujours soutenue dans mon combat [elle a été atteinte d'une leucémie en 1997, NDLR] pour ne pas considérer le mot 'cancer' comme un tabou et souhaite montrer l'exemple en étant honnête sur sa situation. À mon tour de le soutenir dans ce combat, ensemble, nous sommes plus forts. Son leitmotiv ? Retrouver au plus vite le plateau du JT de TF1 #JETAIMEJP."