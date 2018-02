Jean-Pierre Pernaut, ses 30 aux JT : Un journal plein de surprises et d'émotion

Trente ans, ça se fête ! Jean-Pierre Pernaut célèbre ce jeudi 22 février ses trois décennies de JT sur TF1.

Dès le début du JT, l'équipe des Tuche a souhaité un joyeux anniversaire au journaliste de 67 ans. La journaliste Guénaëlle Théaud, accompagnée des correspondants régionaux, a eu un mot pour le "patron" en direct du toit de la tour TF1. Et ce n'est pas tout, Tony Estanguet a demandé au journaliste de "tenir jusqu'aux Jeux de 2024".

Puis ce sont les téléspectateurs qui ont rendu hommage au monstre de la télévision à travers un reportage qui réunissait les femmes d'une même famille sur trois générations.

Bien sûr, c'est surtout à la fin du programme que l'émotion a été la plus grande puisque toute l'équipe est apparue avec un sublime gâteau. "C'est que le début !", a alors lancé le journaliste sous les applaudissements de ses confères.

Jean-Pierre Pernaut n'est pas du genre à penser à la retraite. "Barbara Walters a présenté The Views sur ABC jusqu'à 84 ans et Walter Cronkite était encore à l'antenne quelques semaines avant sa mort, à 92 ans, a-t-il récemment déclaré au Point. C'est dire si j'ai l'avenir devant moi !" Le message est on ne peut plus clair.

De toute façon, son départ n'a aucune raison d'être demandé par la direction de TF1. Sur les six premiers mois de 2017, son journal a été suivi par 5,25 millions de téléspectateurs, soit une part d'audience de 39,2% d'après Médiamétrie. Un excellent score.