Jean-Pierre Pernaut, ses propos sur les migrants : "Je n'ai fait que mon métier"

Samedi 9 septembre, Jean-Pierre Pernaut était invité dans Salut les Terriens ! sur C8. Questionné sur son JT de TF1 qui bat tous les records, le journaliste de 67 ans a eu l'occasion de revenir sur ses propos polémiques sur les migrants, formulés il y a un an.

"Voilà, plus de place pour les sans-abri, mais en même temps les centres pour migrants continuent à ouvrir partout en France", avait-il déclaré après un reportage sur les sans-abri et avant un autre sur les migrants.

Samedi, il a tenu à expliquer face à l'Homme en noir : "Quand on met des informations, on les met côte à côte dans un journal en fonction de ce qu'elles sont et pas en fonction d'une certaine bien-pensance qui ne veut pas qu'on les mettent les unes à côté des autres. Sur les migrants, on ouvre sur la campagne hivernale avec des SDF qui pleurent parce qu'il n'y a pas de place et le même jour on ouvre un camp de migrants à Paris. J'ai mis les deux informations côte à côte. Conclusion, on m'a accusé d'avoir voulu les mettre en opposition."

Puis, après avoir rappelé que le CSA a "regretté la formulation choisie par le journaliste", le mari de Nathalie Marquay, a poursuivi : "Si j'avais à le redire demain je le redirai. Je n'ai fait que mon métier."

Des propos qui ont fait réagir Laurent Baffie lequel a tenté de faire comprendre à JPP que ses mots ont manqué de neutralité.