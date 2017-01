Jean-Pierre Pernaut, un départ du 13h de TF1 ? "Ça ne dépend pas que de moi"

Dans moins d'un mois, Jean-Pierre Pernaut (66 ans) entamera sa 30e année à la tête de son journal télévisé sur TF1. À cette occasion, celui qui a connu une fin d'année 2016 difficile avec la disparition de sa mère Françoise puis celle de son frère Jean-François a accepté de répondre aux questions de TV Grandes Chaînes.

Tout d'abord, concernant ces tristes disparitions familiales, le compagnon de Nathalie Marquay-Pernaut (49 ans) a commenté : "Ma mère a vécu 102 ans. Mon frère avait un cancer. Quand ils sont partis, ce n'était pas une surprise. Mais c'est toujours très lourd à supporter..." Et de poursuivre sur sa maman qui était selon ses termes sa "plus fidèle téléspectatrice". "Elle avait un regard critique. Elle me disait : 'Change de cravate !' ou 'Les régions, c'est bien, mais il y a longtemps que tu n'as pas parlé des belles choses de Paris', alors qu'elle n'était pas parisienne mais picarde ! Elle avait un vrai regard sur l'actualité."

Ensuite, interrogé sur sa longévité sur TF1 alors que d'autres figures de la Une ont récemment pris la décision de passer le flambeau (à l'instar de Catherine Laborde), Jean-Pierre Pernaut a affirmé qu'il était loin d'avoir fixé la date de son départ de l'antenne. "Il n'y a pas de raison. Ça ne dépend pas que de moi, ça dépend également de mon patron et des téléspectateurs. Dans ce métier, on n'est pas maître de son avenir", a-t-il expliqué. Et de s'agacer quand son interlocuteur insiste : "Je ne pars pas ! C'est la deuxième fois que vous me posez la question !"

Une chose est sûre, lorsque l'heure de son départ viendra, le patron du 13h de TF1 espère bien pouvoir choisir celui qui lui succédera. "Si un jour, on a envie de s'en aller, je pense effectivement que l'idéal est de travailler avec la chaîne pour que la transition se fasse au mieux", a-t-il statué. Le message est passé !

