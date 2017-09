Jean Reno : Malade mais souriant à la Fashion Week, avec son épouse Zofia

Après New York, Londres et Milan, Paris hérite du titre de capitale de la planète Mode ! Elle le doit à une nouvelle Fashion Week consacrée aux collections prêt-à-porter printemps-été 2018.Jean Reno et son épouse ont découvert celle de Lanvin, la première conçue par le nouveau directeur artistique de la maison française...

Près de trois mois après son intronisation, Olivier Lapidus fait ses grands débuts chez Lanvin ! Le créateur français a dévoilé, ce mercredi 27 septembre, sa toute première collection pour l'enseigne parisienne. L'événement a eu lieu au Grand Palais, dans le 8e arrondissement de Paris. Jean Reno s'y est rendu, accompagné de son épouse Zofia.