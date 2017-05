Jean Reno touché par "une maladie sournoise" : Son combat à découvert

La maladie fait partie de ces sujets tabous que les personnalités préfèrent éluder. Pas Jean Reno. En couverture de L'Express cette semaine, l'acteur fétiche des Français révèle être "atteint d'un diabète de type 2 qui se détecte souvent autour de la cinquantaine." Tout comme son père et sa tante avant lui. "Je l'ai donc reçu en héritage" confesse le comédien de 68 ans qui espérait "échapper à la maladie."

Les premiers signes de son mal, Jean Reno les a détectés après ce qu'il compare à un "choc psychologique". "Ce fut mon second divorce. Vous croyez vivre normalement, puis une nuit vous vous levez plusieurs fois pour aller ruiner, vous avez tout le temps soif, vous ressentez une grosse fatigue, une éventuelle baisse de l'acuité visuelle", explique-t-il, faisant référence à son divorce d'avec Nathalie Dyszkiewicz en 2001, avec qui il a eu deux enfants : Tom (né en 1996) et Serena (née en 1998). Il est aujourd'hui marié au sublime mannequin Zofia Borucka, avec qui il a eu deux enfants Cielo (né en 2009) et Dean (né en 2011).

C'est lors d'une visite de contrôle, comme l'exige tout nouveau film, que la star du Grand Bleu, Léon, Les Visiteurs, L'immortel... a découvert sa maladie il y a dix-sept ans. Si certains préfèrent se taire de peur d'être rejeté, Jean Reno, lui, témoigne pour sensibiliser et demander une meilleure prévention. Qui dit diabète de type 2, dit hygiène de vie modifiée et contrôlée. "Je ne mange plus comme avant", confesse-t-il, minimisant les sucres lents et les sucreries "comme les gâteaux". Son diabète, qu'il qualifie de "maladie sournoise", lui impose une surveillance stricte "en me piquant deux fois par jour". "J'ai commencé par des médicaments classiques puis, assez rapidement, la maladie a évolué. Un an et demi après son déclenchement, je me suis mis, en plus, à me faire des injections d'insuline pour réguler ma glycémie", détaille-t-il, révélant qu'il a fait appel à des spécialistes aux Etats-Unis. Le comédien se rend régulièrement à Los Angeles, notamment pour rendre visite à son grand ami Johnny Hallyday traité depuis plusieurs mois pour un cancer des poumons. "Depuis que je suis suivie, je n'ai pas connu de problème", positive Jean Reno.

Parce qu'il sait que ses enfants (il en a six) pourront être eux-aussi touchés par le diabète, l'acteur aimé des Français met un point d'honneur à les sensibiliser. "Souvent, lorsque le diagnostic tombe, il est trop tard", rappelle-t-il. "Un seul mot d'ordre s'impose : 'Faites-vous dépister !", conclut Jean Reno.

Olivia Maunoury

