Jean-Roch : Escapade amoureuse avec Anaïs à Marrakech

Bien que les premiers rayons du soleil aient fait leur apparition avec l'arrivée du printemps, cela reste incomparable par rapport au superbe temps qu'il fait au Maroc... Alors, histoire d'allier farniente ensoleillé, tête-à-tête en amoureux et travail, Jean-Roch et sa femme ont rejoint Marrakech pour une semaine.

Sur le compte Instagram d'Anaïs Pedri, l'épouse du DJ et homme d'affaires Jean-Roch, on peut voir quelques clichés de ce séjour au soleil, entre détente, bonne humeur et plaisir. Le couple s'est d'ailleurs offert un chic dîner au restaurant de l'établissement Mandarin Oriental. "Rencart avec mon homme", a commenté la jolie jeune femme. Toutefois, entre une séance de massage, un plongeon à la piscine et une dégustation de thé à la menthe, tout n'était pas que repos pour Jean-Roch.

En effet, l'homme de la nuit a ouvert à Marrakech la huitième implantation permanente, lors de deux soirées d'inauguration les 24 et 25 mars, du célèbre VIP Room. Le couple a depuis regagné Paris...