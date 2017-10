Jean Rochefort est mort ce lundi 9 octobre 2017 à l'âge de 87 ans, a fait savoir la famille de l'acteur à l'AFP. C'est Clémence (25 ans), la benjamine de ses six enfants, qui a délivré la funeste nouvelle, précisant que son père est décédé au cours de la nuit de dimanche à lundi, dans un hôpital parisien.

Figure phare du cinéma français, jouissant d'une popularité nourrie autant par sa copieuse filmographie (plus d'une centaine de films, dont Le Grand Blond, Un éléphant, ça trompe énormément, Que la fête commence, Courage, fuyons ou encore Tandem) que par sa personnalité attachante et élégante, il avait reçu le César du meilleur acteur pour Le Crabe-tambour en 1978, puis un César d'honneur, remis en 1999 pour l'ensemble de sa carrière. En 2008, il présidait la cérémonie.

Né le 29 avril 1930 à Paris et passé par le Conservatoire national supérieur d'art dramatique en même temps que Jean-Paul Belmondo, Claude Rich, Jean-Pierre Marielle, Bruno Cremer ou encore Annie Girardot - la fameuse "bande du Conservatoire" -, Jean Rochefort avait connu son premier rôle marquant au cinéma en 1962, jouant dans Cartouche, de Philippe de Broca, l'un des compagnons de Bebel dans le rôle-titre. Un second rôle qui en appellera bien d'autres tout aussi mémorables...

C'est d'ailleurs sur le tournage de Cartouche qu'est née sa passion notoire pour les chevaux, qu'il élevait dans son haras des Yvelines, et l'équitation, discipline dont il fut un captivant et réjouissant ambassadeur, notamment en tant que consultant à la verve fabuleuse lors de grandes compétitions.

Plus de 55 ans après ses débuts sur les écrans, l'acteur s'était illustré pour la dernière fois au cinéma en 2015 dans Floride de Philippe Le Guay, réflexion - que sa contribution rendait particulièrement émouvante - sur la vieillesse et la paternité adaptée de la pièce Le Père de Florian Zeller.

Jean Rochefort était le père de six enfants issus de plusieurs relations : Marie, Julien (avec lequel il jouait en 2007 dans le téléfilm Hautot père et fils) et Guillaume, fruits de son mariage avec Alexandra Moscwa, Pierre (lui aussi devenu acteur), fils de Nicole Garcia, ainsi que Louise et Clémence, filles qu'il a eues au début des années 1990 avec l'architecte Françoise Vidal, son épouse en secondes noces. A toutes et tous, la rédaction de Purepeople.com adresse ses plus sincères condoléances.