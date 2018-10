Jean Sarkozy, fidèle supporter avec sa femme Jessica et leurs deux enfants

17 heures, l'horaire parfait pour aller un match de foot en famille. En l'absence de son papa Nicolas Sarkozy en vacances au Cap Nègre avec son épouse Carla Bruni et leur fille de 7 ans Giulia, Jean Sarkozy a trouvé d'autres partenaires pour assister au match PSG-Amiens qui s'est joué le samedi 20 octobre.

Le fils de l'ancien président a été aperçu dans les tribunes du Parc des princes en compagnie de celle qu'il a épousée en septembre 2008, la ravissante Jessica Sebaoun, mais aussi de leurs deux enfants, Solal, 8 ans, et Lola, 6 ans. Concentrée sur le match des parisiens, que Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont largement remporté (5-0) malgré l'absence de Neymar laissé au repos, Jean Sarkozy n'en a pas délaissé ses enfants pour autant. Papa câlin, l'ancien conseiller général des Hauts-de-Seine de 32 ans a été vu s'amusant avec Lola et la portant sur les épaules.

Jean Sarkozy n'est pas le seul fidèle supporter à avoir assisté au match PSG-Amiens en famille. L'acteur Roschdy Zem a été repéré dans les tribunes parisiennes avec son grand fils Chad.