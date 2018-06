Jeane Manson en deuil : Coup de gueule et détails glauques...

Jeane Manson n'a pas sa langue dans sa poche et elle l'a encore montré lors de son interview pour France Dimanche dans laquelle elle évoque la récente mort de sa maman, chanteuse comme elle. La star de 67 ans a poussé un coup de gueule...

"J'ai encore du mal à faire le deuil. Je l'admirais tant !", a lâché la chanteuse pour parler de sa regrettée maman Chris Stevens, morte à 92 ans à New York. Et l'interprète d'Avant de nous dire adieu de donner des détails très forts sur les derniers instants de la vie de sa mère. "Elle avait des problèmes cardiaques. On lui avait placé des stents dans ses artères il y a huit ans, mais au bout d'un moment ça n'avait plus l'effet escompté. Ses pieds n'étaient plus irrigés et devenaient tout noirs. C'était très douloureux, elle ne pouvait quasiment plus marcher (...) Les derniers moments ont été difficiles. Elle ne mangeait presque plus, mais elle avait encore toute sa tête", a-t-elle raconté. La star n'a malheureusement pas pu voir sa mère pousser son dernier soupir puisqu'elle avait des obligations en France. Chris Stevens repose au cimetière de Hurley à New York.

Jeane Manson, qui a récemment annoncé deux bonnes nouvelles qui lui mettent du baume au coeur - le mariage d'une de ses filles et la grossesse de sa fille la chanteuse Shirel - pousse aussi un coup de gueule sur le système de santé américain. "Il faut être très riche pour mourir dans des conditions décentes. Surtout depuis que Donald Trump est au pouvoir. Voilà pourquoi ma mère est morte chez elle. Obtenir un lit dans un hôpital est devenu hors de prix ! C'est une honte ! (...) Avant qu'on ne décide de la ramener à la maison, elle était mise de côté. Le personnel ne s'en souciait guère. En deux semaines, aucun médecin n'était venu la voir pour prendre de ses nouvelles", a-t-elle expliqué, en colère.

L'interview de Jeane Manson est à retrouver dans France Dimanche en kiosques depuis le 1er juin 2018.

Thomas Montet