Jeane Manson : Sa mère adorée est morte

Coup dur pour la chanteuse Jeane Manson. Comme le rapporte le magazine Ici Paris, la star de 67 ans a perdu sa maman Chris Stevens. Cette dernière est morte chez elle aux États-Unis, en mars dernier, à l'âge respectable de 92 ans.

"Elle chantait encore avec moi la veille de sa mort, le 29 mars. C'est une grande perte, je suis infiniment triste. Elle m'a transmis sa confiance en la vie, son optimisme, un sentiment de sécurité", a confié Jeane Manson. Sa mère, elle aussi chanteuse mais de jazz ayant particulièrement fait carrière dans les années 1940, vivait "sur les bords de l'Hudson au nord de New York", précise le magazine. "Et qui chantait encore il y a peu dans son groupe The Hottsi Totsis aux États-Unis", ajoute la chanteuse.

Jeane Manson, dont le grand public se souvient notamment pour le tube Avant de nous dire adieu, compte bien rendre hommage à la carrière de sa maman. "En montant ses chansons et en élaborant des disques, en exposant ses peintures dans la boutique qu'elle a ouverte dans le village médiéval de Peralada, en Catalogne, où elle s'est installée", précise Ici Paris.

Thomas Montet