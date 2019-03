Jeanfi Janssens acclamé par Stéphane Plaza et ses parents

Du 13 au 17 mars 2019, Jeanfi Janssens a posé ses bagages à Bobino, dans le 14e arrondissement de la capitale, pour jouer son premier one-man show, Jeanfi décolle. L'humoriste de 45 ans, que le grand public a notamment découvert dans la bande des Grosses Têtes, a été acclamé par les spectateurs et une poignée de VIP...

Lors de sa représentation du 15 mars, Jeanfi Janssens a ainsi pu compter sur la présence de son ami, l'animateur Stéphane Plaza. Les deux hommes se sont rencontrés il y a plusieurs années dans l'une des émissions de la star de M6 car Jeanfi cherchait à acheter un appartement. Ensuite, ils se sont retrouvés chez RTL dans les Grosses Têtes et, depuis, ils ne se quittent plus, à tel point que Stéphane Plaza a coaché son ami lorsqu'il participait à la 9e saison de Danse avec les stars. On a aussi pu voir Pierre-Jean Chalençon (Affaire conclue) mais, ce qui a sans doute le plus ému l'humoriste c'est la présence de ses parents. D'ailleurs, Jeanfi a invité sa maman à monter sur scène pour qu'elle interprète son propre sketch à la fin !

Après une longue carrière de steward chez Air France, Jeanfi Janssens (de son vrai prénom Jean-Philippe) a donc entamé avec succès une seconde vie sur les planches. Le sympathique humoriste fait mouche auprès de son public en racontant ses diverses anecdotes dans le ciel ou sur la Terre. On y découvre comment ses parents ont appris qu'il était une "marie toutoule" – un homosexuel –, alors que sa soeur avait dévoilé un peu avant lui qu'elle était lesbienne. On fait connaissance avec son premier amoureux allemand prénommé... Mustafa. On s'amuse de la première fois où sa mère a pris l'avion avec lui direction l'Argentine et où elle a cru avoir elle-même provoqué de fortes turbulences et on s'amuse plus encore lorsqu'il s'exprime avec franchise et dérision sur son peeling raté... L'humoriste, qui glisse parfois quelques blagues faciles, dégage une vraie sympathie et ses anecdotes sont souvent hilarantes. Nul doute qu'il a bien fait de poser son appareil sur la piste de l'humour.

Thomas Montet