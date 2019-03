Jeanfi Janssens malade après DALS: révélations sur sa "petite épreuve de la vie"

Les auditeurs de RTL connaissent bien Jeanfi Janssens. Depuis 2016, il fait partie de la joyeuse bande des Grosses Têtes, menée par Laurent Ruquier. D'autres l'ont connu dans la 9e édition de Danse avec les stars, en 2018. L'humoriste de 45 ans – en tournée dans toute la France avec son spectacle Décolle – a partagé l'aventure avec Marie Denigot.

S'il était très impliqué, il n'a pas fait mouche sur le parquet de danse et a donc terminé sixième de la compétition, sur onze candidats. Invité dans Vivement dimanche prochain le 17 mars 2019, sur France 2, Jeanfi Janssens est revenu sur cette expérience "formidable", mais également effrayante : "Tu voyais bien que la danse, ce n'était pas inné chez moi. J'étais mort de trouille. (...) J'ai eu ma petite Marie Denigot – qui était ma partenaire – qui essayait de me rassurer en disant : 'Tu sais Jeanfi, les gens, ils ne connaissent pas tes pas de danse à part le jury. Donc, ils ne voient que l'humeur que tu dégages sur le plateau. Si tu te plantes dans tes pas, surtout, souris !' Eh bien, j'ai beaucoup souri !"

Une épreuve de la vie

Le point positif de l'aventure, c'est qu'il s'est "refait un corps" grâce aux entraînements intenses. Toutefois, il n'a pas caché avoir vécu un moment difficile, quelques semaines après son élimination début novembre. "J'ai quand même eu une petite épreuve de la vie en décembre. La vie m'a envoyé une petite épreuve et pour cette épreuve, il fallait qu'on me pose une sonde dans le rein pendant un mois. Rien de grave, ne vous inquiétez pas", a commencé l'ami de Stéphane Plaza. Il a ensuite raconté son rendez-vous insolite à l'hôpital il y a quelques jours, dans le but de lui retirer la sonde.

Jeanfi Janssens s'est retrouvé sur une table gynécologique, sans pantalon. On lui a mis du gel anesthésiant dans l'urètre afin qu'il ne souffre pas au moment de retirer la sonde. "Elle commence à me mettre le truc dedans et elle me dit : 'Alors comme ça, vous êtes dans les spectacles ?' Là, je n'avais plus trop envie de le dire si tu veux. Là, je vois toutes les infirmières du service qui débarquent, parce qu'elles voulaient voir Jeanfi Janssens. J'étais allongé, avec toutes les interprètes qui arrivent. Le chirurgien arrive et me dit : 'Vous allez voir, vous allez sentir une petite douleur au passage du rectum.' Je réponds : 'Normalement, non.' Il a tiré d'un coup et je suis revenu à la vie", a-t-il confié. Il a ensuite remercié l'équipe médicale et a souligné qu'elle faisait un travail difficile. Enfin, il a assuré qu'il allait mieux aujourd'hui.