Jeanfi Janssens, nouvelle chirurgie esthétique: "T'as vu ce qu'ils t'ont fait ?"

Jeanfi Janssens a de nouveau eu recours à la chirurgie esthétique. Jeudi 9 mai 2019, l'humoriste de 45 ans était autour de la table des chroniqueurs des Grosses Têtes (RTL) et, en début d'émission, l'animateur Laurent Ruquier a fait remarquer qu'il avait quelque chose de changé.

"Vous êtes d'accord que Jeanfi Janssens a encore fait quelque chose ? Il y a encore un chirurgien esthétique qui est passé par là", s'est exclamé le présentateur d'On n'est pas couché (France 2). "J'ai fait un coup d'éclat. La semaine dernière, on tournait mon DVD [la captation de son spectacle Jeanfi Décolle, NDLR] et je voulais être belle quand même", a donc reconnu le chroniqueur.

La bande en a profité pour se moquer gentiment de lui. "On ne voit presque plus l'oeil gauche. Tu as vu ce qu'ils t'ont fait ?", a plaisanté l'une des Grosses Têtes. Et Gérard Jugnot de surenchérir : "Au début j'avais l'impression qu'il s'était fait un lifting. Il s'est fait tirer le front, du coup ses cheveux ont basculé vers l'arrière."

"C'est vrai que vos cheveux sont plus en arrière qu'avant", a ensuite constaté Laurent Ruquier. "De toute façon ici j'ai remarqué sitôt qu'il y en a un qui dépasse les critères de beauté et qui est un peu plus beau que les autres, on le casse tout le temps", a conclu Jeanfi Janssens avec humour.

L'ancien candidat de Danse avec les stars avait déjà évoqué ses opérations de chirurgie esthétique sur les ondes de Voltage. "Pendant un moment, j'en ai trop fait. À un moment, tu peux te perdre et ne pas connaître ta limite, tu trouves ça magique de remplacer un trou par une bosse (...). Tu veux tout faire, tu veux avoir une peau de bébé", confiait-il dans l'émission Le show de luxe.