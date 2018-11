Jeanfi Janssens révèle avoir tenu un sauna échangiste !

Passé de steward à humoriste, Jeanfi Janssens a fait une brillante reconversion professionnelle. Le populaire humoriste de 44 ans a toutefois connu une période difficile dans sa vie au cours de laquelle il s'est retrouvé au chômage. C'est ce qu'il a confié dans Les Grosses Têtes sur RTL.

Alors que l'animateur Laurent Ruquier – qui a fait une belle gaffe dans son émission On n'est pas couché – évoquait la Foire du livre de Brive-la-Gaillarde (Corrèze), Jeanfi Janssens a expliqué qu'il connaissait bien cette ville... "Il y a une boîte échangiste ! C'est un sauna-boîte échangiste, ça fait tout en même temps. Ça s'appelle le Glamour", a-t-il révélé. Interrogé sur la raison pour laquelle il connaît un tel établissement, l'humoriste s'est expliqué. "Figurez-vous qu'un jour, dans une ancienne vie, j'ai été au chômage, et il fallait gagner un petit peu de sous. Il y avait un copain qui tenait ce sauna échangiste et m'a dit : 'Si tu veux te faire des sous, tu me le tiens le week-end et je te donne un peu d'argent en espèces.' Alors je tenais le sauna, c'était impressionnant pour moi. Juste le week-end, c'est là où il y a le plus de monde..."

Le humoriste et comédien (notamment vu dans La Ch'tite Famille) a ensuite raconté les coulisses de ce sauna mixte. "Moi j'étais à l'entrée, dans une petite réception, les gens arrivaient et je donnais une serviette et une capote. De l'autre côté, il y avait un distributeur et je leur donnais du gel. Il y avait des équipes de rugby qui passaient, plein de monde ! Il se passait des trucs là-dedans... Moi je ne voyais pas, j'entendais. On avait l'impression qu'on égorgeait un cochon dans ce machin ! Quand ça fermait vers 5h du matin, je passais avec un tuyau d'arrosage pour désinfecter. C'était terrible, ça m'a dégoûté de l'amour", a-t-il ajouté.

Jeanfi Janssens, récemment éliminé de Danse avec les stars, poursuit les représentations de son spectacle Jeanfi décolle et vient de sortir le livre Le Carnet de vol de Jeanfi.