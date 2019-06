Jeanfi Janssens révèle le nombre (énorme) de ses conquêtes

Si Jeanfi Janssens semble toujours célibataire, il n'est pas contre l'amour pour la vie... ou pour la nuit. L'humoriste de 45 ans s'est confié avec sa franchise habituelle dans l'émission Les Grosses Têtes le 26 juin. Il a révélé avec combien de conquêtes il avait couché...

Alors que Laurent Ruquier demandait à ses chroniqueurs de retrouver ce qui liait des personnalités comme Joe Jonas, Harry Styles, John Mayer ou Calvin Harris – tous ex-amants de la chanteuse américaine Taylor Swift –, Jeanfi Janssens s'est engouffré dans la brèche, qualifiant la star de "chaudasse". Et l'ancien candidat malheureux de Danse avec les stars d'en dire plus sur sa propre expérience. "Moi, c'est quand même sur quarante ans. Si elle qui est toute jeune a déjà ce palmarès-là... mon Dieu ! Moi, ohh... J'ai fait comme une espèce d'arbre généalogique, y en a du monde, là-dessus ! Des conquêtes, on a passé les 200. Je fais une croix à chaque fois", a-t-il lâché. Un chiffre énorme mais qui a laissé sceptiques Laurent Ruquier et Steevy Boulay, qui pensaient qu'il ne disait pas tout...

Jeanfi Janssens, qui a cartonné sur scène avec son premier spectacle intitulé Jeanfi décolle, a également fait le point sur sa vie sentimentale actuelle. "En ce moment, je n'ai pas le temps, alors je les regroupe tous le même jour. Comme ça, c'est fait pour la semaine. Le dimanche, j'en fais cinq d'un coup et je suis tranquille. Je les reçois bien, je leur fais des tartes, des gâteaux, comme un petit goûter", a-t-il ajouté avec humour.

L'ancien steward chez Air France avait toutefois été plus sérieux en évoquant sa vie privée en janvier dernier, sur Europe 1. "L'amour est un petit peu en stand-by. (...) Je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je suis avec un mec, je suis dans l'abnégation de moi-même, je fais tout pour l'autre et là, pour une fois que je pense à moi, ça marche. Donc je ne vais pas laisser un mec gâcher tout ça. Pour l'instant, je fais tout pour ne rencontrer personne", disait-il.

Thomas Montet